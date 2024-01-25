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Ölüm villalarında başkanın imza oyunu! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

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Giriş: 25.01.2024 09:08
Büyükçekmece’de temeli bile olmayan villaların yapımına rüşvet karşılığı göz yumduğu iddia edilen CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ölüm sitesiyle ilgili evraklarda yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Hasan Akgün’ün tek bir imzası yok. Usulsüz işlerden daha önce sabıkalı olan Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın imzaları ise tüm belgelerde kullanılmış...
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