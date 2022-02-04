04 Şubat 2022, Cuma
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Öldürülen DEAŞ lideri Kureyşi’nin evinin altındaki hapishaneyi A Haber görüntüledi
ABD lideri Joe Biden geçtiğimiz gün 2019 yılında öldürülen Bağdadi’den sonra DEAŞ’ın başına geçen Kureyşi’nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. A Haber Kureyşi’nin yok edildiği evi ve evin altındaki hapishaneyi görüntüledi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.