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Öldürülen DEAŞ lideri Kureyşi’nin evinin altındaki hapishaneyi A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 04.02.2022 11:25
ABD lideri Joe Biden geçtiğimiz gün 2019 yılında öldürülen Bağdadi’den sonra DEAŞ’ın başına geçen Kureyşi’nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. A Haber Kureyşi’nin yok edildiği evi ve evin altındaki hapishaneyi görüntüledi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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