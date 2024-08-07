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Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanlığından flaş açıklama

Okullarda yaz tatili 20 gün kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanlığından flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 11:49
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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