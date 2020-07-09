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Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Bakan Selçuk’tan önemli açıklamalar

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Giriş: 09.07.2020 11:47
Güncelleme:09.07.2020 11:57
Son dakika haberine göre... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Çocukların eğitim hakkı var. Velilerimiz şundan emin olsunlar, çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli" dedi. Selçuk, "Denilirse ki, 'Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız." diye konuştu.
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