Okan Müderrisoğlu canlı yayında aktardı: CHP motivasyon için pankart asıyor, Anka dışında veri göstermiyor

Türkiye bugün sandığa gitti ve kararını verdi. YSK’nın yayın yasağının kaldırmasının ardından veriler gelmeye başladı. Başkan Erdoğan yarışı önde götürüyor. A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu, “CHP Genel Merkez binasına sandıkların açılmaya başlandığı sırada, ‘Ben Kemal Geliyorum’ diye bir pankart asılmıştı. Sonrasında İzmir Marşı çalmaya dönük bir süreç yaşandı. Motivasyon için bunu yapmışlar. KRT ve Anka dışında herhangi bir verinin paylaşılması istenmiyor” dedi.

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