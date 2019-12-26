OHAL Komisyonu Başkanı konuştu! Bank Asya'ya yatırılan para miktarını açıkladı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı." dedi. Komisyon Başkanı Tanrıkulu ayrıca, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi." ifadelerinde bulundu.