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Oğuzhan Uğur'un Babala ofisinde tepki çeken sözler! AFAD'a gerek yok

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Giriş: 15.02.2023 14:26
Güncelleme:15.02.2023 14:58
Oğuzhan Uğur'un Babala ofisinden paylaştığı videoda arkadan gelen ses gerçekleri bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. Gelen çağrıyı değerlendiren kişinin, "AFAD'a gerek yok" cevabı sosyal medyada gündem oldu. Bir Twitter kullanıcısı, "Oturdukları sıcak ofisten kurumlarımızı karalıyor, devlete operasyon çekiyorlar." ifadeleriyle tepki gösterdi.
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