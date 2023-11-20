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Ogün Samast hakkında yeni iddianame! Yeniden tutuklanacak mı?

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 09:14
Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen gazeteci Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni bir iddianname hazırlandı. Samast'ın 12 yıla kadar hapsi istendi.
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Ogün Samast hakkında yeni iddianame
Ogün Samast hakkında yeni iddianame
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