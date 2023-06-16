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Öğrenciler için tatil zili! Aynı okulda öğrenim gören 20 ikizin karne heyecanı

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 09:23
Son dakika haberleri… 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Aynı okulda öğrenim gören 20 ikiz karne heyecanı yaşıyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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