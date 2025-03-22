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ODTÜ'de hareketli dakikalar! Marjinal gruplardan polise taşlı sopalı saldırı: A Haber ekibi olay yerinde!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal sokak çağrısının ardından marjinal gruplar ODTÜ'de polise saldırı gerçekleştirdi. Provokatif grup, taş ve sopalarla güvenlik güçlerini hedef alırken Ankara sokaklarında arbede yaşandı. Polis ekipleri TOMA ile marjinal örgütleri dağıtmaya çalışırken yaşanan saldırı anlarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden an bean aktardı.