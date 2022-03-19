19 Mart 2022, Cumartesi
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Odessa Vali Yardımcısı A Haber’e konuştu: Putin’in kararı savaşı durdurur
Ukrayna savaşında haftalar geride kalırken birçok şehirde yoğun çatışmalar sürüyor kent merkezleri savunulmaya devam ediyor. Ukrayna'nın en önemli liman kentlerinden biri olan Odessa da Rus güçlerinin hedefinde. Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, A Haber'e konuştu, bölgedeki son durumu aktardı.