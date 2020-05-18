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Oda TV'ci Barış Pehlivan 'darp edilmedim' diye imzayı böyle attı! İşte Silivri Cezaevi’nden o görüntüler

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Giriş: 18.05.2020 21:16
Libya’da görev yaptığı sırada şehit olan MİT görevlileri ve ailelerinin ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezaevine girdiği sırada darp ve cebir görmediğine ilişkin tutanağı imzaladığı anlar ortaya çıktı. Pehlivan’ın 6 Mart günü Silivri Cezaevi’nde X-ray cihazından geçip tam saat 23:29’da tutanağı imzaladığı görülüyor. Görüntülere göre Pehlivan, tutanağı imzalarken hiç tereddüt etmiyor. Üstelik bu tutanağı darp edildiği iddia edilen anlardan yaklaşık 50 dakika sonra imza altına alıyor. İşte SABAH'tan Abdurrahman Şimşek'in haberinin detayları...

Libya'da görev yaptığı sırada şehit olan MİT görevlileri ve ailelerinin ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevine girdiği sırada darp ve cebir görmediğine ilişkin tutanağı imzaladığı anlar ortaya çıktı. Pehlivan'ın 6 Mart günü Silivri Cezaevi'nde X-ray cihazından geçip tam saat 23:29'da tutanağı imzaladığı görülüyor. Görüntülere göre Pehlivan, tutanağı imzalarken hiç tereddüt etmiyor. Üstelik bu tutanağı darp edildiği iddia edilen anlardan yaklaşık 50 dakika sonra imza altına alıyor.

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