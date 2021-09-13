Oda TV haberinde darbe iması

Geçmişte de bir çok kez halkın tepkisini çeken haber ve yayınlarla gündeme gelen Oda TV, bu kez de "darbe imasıyla" gündemde. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun röportajını bir kılıf gibi kullanan Oda TV, haberin son satırlarında adeta darbe çağrısı yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yazıda, Haiti'de devlet başkanına yapılan suikast, Tunus ve Gine'de yaşanan darbe süreçleri hatırlatılarak benzer sürecin Türkiye'de de yaşanabileceği ima edildi.

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