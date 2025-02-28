Öcalan’ın silah bırakma çağrısı! YPG elebaşı Mazlum Abdi: Bizim tutumumuz olumludur

PKK elebaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısında sonra açıklama yapan PYD/YPG elebaşı Mazlum Abdi, “Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir. PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı. Biz de olumlu bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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