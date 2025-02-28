Öcalan’ın silah bırakma çağrısı! Ömer Çelik: PKK’nın tüm unsurları tasfiye edilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısına ilişkin, “Bu çerçevede terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. Hangi adla olursa olsun Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır. Devletin pazarlığı söz konusu değildir. Kimse devlet aklının dışarıda kaldığını düşünmesin” dedi.

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