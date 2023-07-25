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Nusaybin’de yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı: 1'i öldü diğeri sağ ele geçirildi

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Giriş: 25.07.2023 22:23
Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i öldü, 1’i sağ ele geçirildi.

Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir evde, teröristlerin saklandığı ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipleri gören terör örgütü YPG üyeleri yakalanacaklarını anlayınca kendilerini patlattı.

Patlamada teröristlerden 1'i ölü, 1'i sağ ele geçirildi.

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