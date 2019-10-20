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20.10.2019

Nusaybin'de HDP milletvekillerine terör tepkisi |Video

Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristlerin işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şehit olduğu Nusaybin'de basın açıklaması yapan HDP milletvekillerine, elinde Türk bayrağı taşıyan bir kişi, "İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP milletvekillerine, elinde Türk bayrağı taşıyan bir kişi tepki gösterdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şehit olduğu Nusaybin'de, Mardin Emek ve Demokrasi Platformunun düzenleyeceği basın açıklamasına katılmak için HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de KESK Şube binası önüne geldi.

"NUSAYBİN'E BOMBA ATAN TERÖRÜ ÖRGÜTÜNÜ MÜ DESTEKLEYECEKSİNİZ?"

Açıklama öncesi elinde Türk bayrağı taşıyan bir kişi, HDP milletvekillerinin de yer aldığı gruba yönelik, "Nusaybin'e bomba atan terörü örgütünü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Bu sırada polis ekipleri, söz konusu kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. AA

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