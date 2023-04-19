Numan Kurtulmuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun SİHA ve Baykar eleştirilerine yanıt: Laflarının arkası cehalet kokuyor

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş TCG Anadolu konusunda "Bu bir ufuk meselesidir. Bu gemiden mutluluk duymak gerekir. İnşallah daha mükemmellerini yapacağız. " ifadelerini kullanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun SİHA ve Baykar hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi. Kurtulmuş "Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları." dedi. İşte detaylar...