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Numan Kurtulmuş İstanbul’da! Gazze mesajı: Dünya sessiz ama İslam dünyası da iyi sınav veremedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 08:53
Güncelleme:10.04.2024 08:54
Bayram Namazını İstanbul’da kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşanan zulme dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Dünya sessiz ama İslam dünyası da iyi sınav veremedi.” ifadelerini kullandı.
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