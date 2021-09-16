Nükleer savaş mı çıkacak? İngiltere ABD ve Avustralya’dan Çin’e karşı flaş hamle | Hangi ülkeler nükleer denizaltıya sahip?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını açıkladı. Ayrıca İngiltere, ABD ve Avustralya nükleer sırları birbiri ile paylaşacak. Bu gelişme sonrası Çin’den 3 ülkeye sert tepki geldi. Öte yandan bölgede sular durulmuyor. Barut fıçısına dönen Uzak Doğu’da Güney Kore denizaltından balistik füze fırlattı. Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze denediklerini 800 km uzaktaki hedefi tam isabetle vurduklarını açıkladı. Peki, hangi ülkeler nükleer denizaltıya sahip? Tüm bu yaşananları İstanbul Aydın Ünivesitesi Öğretim Üyesi ve Askeri Stratejist Doktor Özgür Tör, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını açıkladı.

Ortak bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Ayrıca İngiltere, ABD ve Avustralya nükleer sırları birbiri ile paylaşacak.

Bu gelişme sonrası Çin'den 3 ülkeye sert tepki geldi. Öte yandan bölgede sular durulmuyor.

Barut fıçısına dönen Uzak Doğu'da Güney Kore denizaltından balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze denediklerini 800 km uzaktaki hedefi tam isabetle vurduklarını açıkladı.

Peki, hangi ülkeler nükleer denizaltıya sahip? Son yaşananlar ne anlama geliyor. Nükleer savaş kapıda mı? Tüm bu yaşananları İstanbul Aydın Ünivesitesi Öğretim Üyesi ve Askeri Stratejist Doktor Özgür Tör, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

İŞTE NÜKLEER DENİZALTIYA SAHİP OLAN ÜLKELER

ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Hindistan, Rusya.