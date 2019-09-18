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18.09.2019

Nöbetteki aile sayısı 41 oldu! Acılı annenin feryadı yürek yaktı | Video

HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 41'e çıktı. Terör örgütü PKK tarafından askerden izine geldiğinde kaçırılan er Süleyman Sungur’un annesi Şirin Sungur, "Ben oğlumu istiyorum." diyerek feryat etti.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını savunan ve HDP önünde 16 gündür eylem yapan aile sayısı 41'e yükseldi.

AİLE SAYISI 41 OLDU
Diyarbakır'da HDP önünde başlatılan oturma eylemi, 16. gününde 41 aileye yükseldi. Bingöl'de vatani görevini yapan ve dağıtım izni için memleketi Siirt'e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

BEN OĞLUMU İSTİYORUM
Gözyaşları içerisinde oğlu Süleyman'ı çok özlediğini ve bir an önce serbest bırakılmasını isteyen anne Şirin Sungur, "Oğlum 4 yıl önce Bingöl'de vatani görevini yapıyordu. Dağıtım izni için Siirt'e gelirken, Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Oğlumu 2 kez sosyal medyada gördüm, daha sonra görmedim ve 4 yıldır sesini duymadım. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

Anne Sungur, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemi başlattı.

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