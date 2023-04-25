Nisan ayında hayata geçen dev projeler

Nisanda TCG Anadolu gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi ve Karadeniz gazının karaya ulaştırılması gibi birçok dev yatırım ve proje hayata geçirildi.

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