25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Nisan ayında hayata geçen dev projeler

Nisan ayında hayata geçen dev projeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2023 11:48
Nisanda TCG Anadolu gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi ve Karadeniz gazının karaya ulaştırılması gibi birçok dev yatırım ve proje hayata geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nisan ayında hayata geçen dev projeler
Nisan ayında hayata geçen dev projeler
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
Skandal tehdite sert tepki: Terörist gibi konuşuyor
Skandal tehdite sert tepki: Terörist gibi konuşuyor
Moskova’da 4’lü zirve bugün
Moskova'da 4'lü zirve bugün
ABD’den PKK’ya yeni ziyaret
ABD'den PKK’ya yeni ziyaret
Akar ve Fidan Moskova’da
Akar ve Fidan Moskova’da
PKK ve DEAŞ’a terör operasyonu!
PKK ve DEAŞ'a terör operasyonu!
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
HDP İsveç’te Kılıçdaroğlu’na oy istedi
HDP İsveç'te Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu
Türkiye’nin karanlık yılları 90’lar!
Türkiye'nin karanlık yılları 90'lar!
Daha Fazla Video Göster