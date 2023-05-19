Newsweek: Diktatörler ikinci tura kalmaz! Erdoğan’a diktatör demeyi bırakın

Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli yayın kuruluşlarından "Newsweek" dergisi, 14 Mayıs seçimleri ve Başkan Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde Batı medyasının Türkiye'de yapılan seçimlere inanmaması eleştirilirdi. Ayrıca Batı ve muhalefetin Erdoğan'a "diktatör" benzetmesi yapmasına da tepki vardı.

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