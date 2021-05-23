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New York Times’tan skandal “Filistin” ilanı! Filistin’e destek veren ünlü isimler hedefte

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Giriş: 23.05.2021 10:16
Güncelleme:23.05.2021 10:22
İsrail'in Gazze'deki katliamları karşısında üç maymunu oynayan Batı medyası yeni bir skandalla gündeme geldi. Amerikan merkezli New York Times gazetesi, Filistin'e destek açıklamaları yapan üç ünlü ismi hedef gösteren bir ilan yayımladı. Gazze'deki şiddet karşısında üç maymunu oynayan New York Times (NYT) gazetesi, söz konusu zulme dikkat çekerek tepkilerini dile getiren ABD'li modeller Bella Hadid ile kız kardeşi Gigi Hadid ve şarkıcı Dua Lipa'yı hedef gösterdi. Ünlülerin, "İsrail'i kınayıp Hamas'a sessiz kalmakla" suçlandığı ilana sosyal medyadan tepki yağdı.
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