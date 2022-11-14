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New York Times Beyoğlu'ndaki patlamayı fırsat buldu: Türkiye'yi karalama kampanyasına girişti

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Giriş: 14.11.2022 13:29
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan ve terör eylemi olduğu değerlendirilen patlama uluslararası basında da yankı buldu. 6 kişinin vefat ettiği 80'den fazla kişinin de yaralandığı saldırı üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times gazetesi, skandal bir başlığa imza attı. Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek, küresel çaplı bir algı operasyonuna girişti.
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