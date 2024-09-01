01 Eylül 2024, Pazar
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Netflix'ten Kıbrıs gerçeklerini çarpıtan dizi! Kanlı Noel ve EOKA terörünü yok saydılar
Netflix yeni bir dizi ile Türkiye’ye yönelik kara propaganda başlattı. Famagusta isimli dizide Türk askerine iftira atıldı, Kıbrıs’ta işgalci olarak gösterilmek istendi. Tarihi gerçekleri çarpıtan dizi, EOKA terörüne veya kanlı Noel gibi gerçeklere ise yer vermedi.