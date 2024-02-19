19 Şubat 2024, Pazartesi
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Netanyahu'dan Mescid-i Aksa planı! Filistinliler Ramazan'da ziyaret edemeyecek
İsrail ordusu, Gazze şeridine yönelik saldırılarına 136'ıncı günde de devam ediyor. Gazze şeridinde birçok bölgeye düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli katledilirken Netanyahu bu kez de Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklamaya hazırlanıyor. Son gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs'ten aktardı.