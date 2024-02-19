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Netanyahu'dan Mescid-i Aksa planı! Filistinliler Ramazan'da ziyaret edemeyecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 13:36
Güncelleme:19.02.2024 13:41
İsrail ordusu, Gazze şeridine yönelik saldırılarına 136'ıncı günde de devam ediyor. Gazze şeridinde birçok bölgeye düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli katledilirken Netanyahu bu kez de Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklamaya hazırlanıyor. Son gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs'ten aktardı.
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