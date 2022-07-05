Nefes operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır. İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi." dedi

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