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10.10.2019

Neden harekata "Barış Pınarı" ismi koyuldu? Başkan Erdoğan açıkladı

Dün saat 16 sularında Türkiye kuzeyindeki terör yuvalarını kurutmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Operasyonun her anı heyecanla takip edilirken vatandaşlar bir şeyi daha merak ediyordu. Harekatın ismi ve neden böyle bir tercih yapıldığı...İnternette ve birçok mecrada bu ismin nedeni araştırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşların merak ettiği o soruya cevabı verdi. Başkan Erdoğan, "Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk." dedi.

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