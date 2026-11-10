Necati Özkan'ın şoföründen “4 daire” iddiasına ilişkin ifade! Para dolu çanta ayrıntısı

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında dikkat çeken ifadeler gündeme geldi. İş insanı Adem Kameroğlu, iskân alabilmek için Necati Özkan'a 4 daire verdiğini öne sürerken, Özkan'ın şoförü Tolga Başarslan da para dolu olduğu belirtilen bir çantaya ilişkin açıklamada bulundu. Başarslan, “Necati Bey bagaja koymam için bana içinde para olduğunu söylediği bir çanta teslim etti” ifadelerini kullandı. Dava kapsamında gündeme gelen 4 daire iddiası ve şoförün anlatımları dikkat çekti.