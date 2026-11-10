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COP31 Zirvesi'nde diplomasi trafiği hızlandı! Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31 Zirvesi'nde diplomasi trafiği hızlandı! Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nin ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, zirve kapsamında başka görüşmeler de gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zirve için Antalya'ya geldi. Diplomasi trafiğinin ayrıntılarını ve zirvedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktardı.

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