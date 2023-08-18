NATO'dan Albay Gökçen Fırat'a övgü dolu sözler

NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngiltere'deki Northwood Üssü'nde görev yapan ve Türkiye'de amiralliğe terfi eden ilk kadın subay olan Gökçen Fırat'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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