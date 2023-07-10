NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson'la bir araya geliyor

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yapacağı üçlü görüşme başladı. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği de ele alınacak. Diğer yandan Başkan Erdoğan yarın saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirecek.