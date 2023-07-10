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NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson'la bir araya geliyor

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Giriş: 10.07.2023 18:07
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yapacağı üçlü görüşme başladı. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği de ele alınacak. Diğer yandan Başkan Erdoğan yarın saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirecek.
NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı
NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı
ABD’den Türkiye’ye AB desteği
ABD’den Türkiye’ye AB desteği
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Başkan Erdoğan Vilnius'ta
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
NATO zirvesi öncesi 3’lü zirve
NATO zirvesi öncesi 3'lü zirve
Stoltenberg’den AB üyeliğine destek
Stoltenberg'den AB üyeliğine destek
Türkiye’ye Avrupa Birliği desteği!
Türkiye’ye Avrupa Birliği desteği!
Başkan Erdoğan’dan tarihi rest
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