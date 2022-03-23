NATO olağanüstü toplanıyor! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den zirve öncesi açıklamalar | NATO nükleer silah tehdidine karşı kendisini nasıl savunacak?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak NATO liderler zirvesi öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, “Bütün imkanlarımızla Ukrayna’yı destekliyoruz.” ifadelerini kullanarak “Savaşın Ukrayna dışına sıçramamasından sorumluyuz.” dedi. Stoltenberg, “Çin’in işgale maddi destek sağladığından endişeliyiz.” şeklinde konuştu. Stoltenberg, “Kimyasal silah kullanımının ciddi sonuçları olur.” dedi. Stoltenberg, nükleer silah tehdidi ile ilgili gelen soruya “Nükleer savaşın kazananı olmaz. Nükleer silahlar çatışmanın doğasını değiştirir dedi. Rusya nükleer bir savaşı kazanamaz.” yanıtını verdi.

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