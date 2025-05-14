NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Erdoğan saygı duyulan bir isim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün (13 Mayıs Salı) NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları ele alınırken, Rutte’den flaş açıklamalar geldi. Rutte, “Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim' dedi.

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