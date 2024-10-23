23 Ekim 2024, Çarşamba
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Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin'in öldüğü iddia edildi
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia etti.