Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin'in öldüğü iddia edildi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia etti.

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