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14.04.2020

Nasıl maske takmalıyız? Maske kullanırken bunlara dikkat!

A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı programının sunucusu Cansın Helvacı, ‘’nasıl maske takmalıyız?’’ sorusunun yanıtını canlı yayında uygulamalı olarak gösterdi. İşte maske kullanırken dikkat etmeniz gerekenler.

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