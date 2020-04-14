- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Nasıl maske takmalıyız? Maske kullanırken bunlara dikkat!
A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı programının sunucusu Cansın Helvacı, ‘’nasıl maske takmalıyız?’’ sorusunun yanıtını canlı yayında uygulamalı olarak gösterdi. İşte maske kullanırken dikkat etmeniz gerekenler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.