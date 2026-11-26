Külliye'de kritik MGK toplantısı! Terörsüz Türkiye süreci ve MİT ile TSK'nın saha raporları masada

Millî Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.40'ta toplandı. Toplantının öncelikli gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor. Çerçeve yasanın uygulama süreci ile Hakurk'ta boşaltılan 14 barınma merkezine ilişkin MİT ve TSK'nın saha raporları değerlendiriliyor. Toplantıda ayrıca İran-ABD hattındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınıyor.