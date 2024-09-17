17 Eylül 2024, Salı
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Narin'in yengesi Hediye Güran'a tutuklama talebi
Soruşturmada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.