Narin’in ölümüne dair kan donduran detaylar!

Diyarbakır adli tıp kurumu patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporu çıktı. Raporda, patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Raporun detaylarında, Narin’in boyun bölgesinin içerdiği 4 sonuç bulunuyor. İşte detaylar.

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