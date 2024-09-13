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Narin'in kuzeni Muhammet Kaya'nın ifadesi!

Narin'in kuzeni Muhammet Kaya'nın ifadesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 01:42
Narin Güran'ın kuzeni Muhammet Kaya suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edilmiş ifadesine A Haber ulaştı. İşte detaylar...
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