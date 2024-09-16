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Narin'in küçük mezarı çiçeklerle süslendi

Narin'in küçük mezarı çiçeklerle süslendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 09:56
Narin Güran'ın mezarına notlar ve oyuncaklar bırakıldı. A Haber muhabiri Esra Arpa o noktadan son durumu aktardı.
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