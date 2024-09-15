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Narin’in annesi Yüksel Güran’ın çelişkili ifadeleri

Narin’in annesi Yüksel Güran’ın çelişkili ifadeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 13:06
Uzmanlar tutuklu bulunan annenin verdiği röportajları inceledi. Anne Güran’ın diş ölçüsü alındı. Oğlu Enes’in kolundaki ısırık iziyle karşılaştırma yapılacak. A Haber muhabirleri Yüksel Akalan ve Mehmet Geçgel son gelişmeleri aktardı.
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