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Narin'i kim neden öldürdü?

Narin'i kim neden öldürdü?

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.11.2024 12:30
Güncelleme:11.11.2024 12:30
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin'in katilinin kim olduğu halen ortaya çıkmazken olaydaki gizem her geçen gün artıyor. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelenirken, baba Arif Güran katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu ısrarla ifade ediyor. Emekli Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayer de A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlarken annenin samimiyetsiz bir şekilde rol yaptığını vurguladı. Bayer "Bu aile eğer katilin Nevzat olduğunu bilseydi o gece Nevzat'ı ailesiyle birlikte yakarlardı." dedi.
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