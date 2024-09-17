Narin Güran soruşturmasında son durum

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltındaydı. Onlardan biri olan yenge Hediye Güran adliyeye getirildi mi? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve Yüksel Akalan detayları aktardı.

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