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Narin Güran soruşturmasında dikkat çeken detay

Narin Güran soruşturmasında dikkat çeken detay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 08:57
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Arama ekipleri, asılsız ihbarlarla Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmış. Son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Soruşturmada dikkat çeken detay
Soruşturmada dikkat çeken detay
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