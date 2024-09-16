Narin Güran soruşturmasında dikkat çeken detay

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Arama ekipleri, asılsız ihbarlarla Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmış. Son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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