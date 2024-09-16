Narin Güran cinayetinin kilit ismi Hediye Güran adliyede

Yenge Hediye Güran olay günü 2 kez Narin’in evine girip çıkmıştı. Yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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