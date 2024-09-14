14 Eylül 2024, Cumartesi
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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, sır perdesi aralanıyor. Şüphelilerin ifadelerin ardından 11 kişi tutuklanırken, tutuklu bulunan amca Salim Güran yeniden ifade verdi ve tekrar cezaevine gönderildi. Salim Güran'ın eşi Melek Güran ifadesinde yalanları deşifre ederken, "Eşimden şüpheleniyorum. Cezaevine gidip konuşması için ikna etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı. Öte yandan küçük kızın 19 yaşındaki kuzeni Birsen Güran, suskunluğunu bozarak Salim Güran'ın kendisine saati değiştirmesi halinde başının yanacağını söylediği dile getirdi.