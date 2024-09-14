14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor!

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2024 17:20
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, sır perdesi aralanıyor. Şüphelilerin ifadelerin ardından 11 kişi tutuklanırken, tutuklu bulunan amca Salim Güran yeniden ifade verdi ve tekrar cezaevine gönderildi. Salim Güran'ın eşi Melek Güran ifadesinde yalanları deşifre ederken, "Eşimden şüpheleniyorum. Cezaevine gidip konuşması için ikna etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı. Öte yandan küçük kızın 19 yaşındaki kuzeni Birsen Güran, suskunluğunu bozarak Salim Güran'ın kendisine saati değiştirmesi halinde başının yanacağını söylediği dile getirdi.
Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor!
Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor!
Narin cinayetinde 50’den fazla sahte ihbar!
Narin cinayetinde 50'den fazla sahte ihbar!
50’den fazla sahte ihbar! Neden?
50'den fazla sahte ihbar! Neden?
Gazetecilere kandil simidi ikramı
Gazetecilere kandil simidi ikramı
İsrail’den Ayşenur’un hesabını soracağız
"İsrail'den Ayşenur'un hesabını soracağız"
Başkan Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi!
Başkan Erdoğan Denis Becirovic ile bir araya geldi!
İşte suçlamaların odağındaki inşaat
İşte suçlamaların odağındaki inşaat
Kilise saldırının planlayıcı yakalandı!
Kilise saldırının planlayıcı yakalandı!
17 ilde FETÖ operasyonu!
17 ilde FETÖ operasyonu!
İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
Salim Güran’ın yeni ifadesi A Haber!
Salim Güran'ın yeni ifadesi A Haber!
Nevzat’ın katilden farkı yok
"Nevzat'ın katilden farkı yok"
Daha Fazla Video Göster