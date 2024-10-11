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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı! Silinen kamera kayıtlarından ne çıkacak?

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı! Silinen kamera kayıtlarından ne çıkacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 18:12
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde telefon kayıtları çözüldü, halılardaki sır perdesi aralandı. Kayıtlarda; cinayet günü amca Salim Güran ile itirafçı Bahtiyar’ın 2 kez aynı noktada olduğu belirlendi öte yandan Narin Güran'ın evinden alınan halıların yıkanmadığı ortaya çıktı. Cinayete dair yeni gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı!
Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı!
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