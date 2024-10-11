Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı! Silinen kamera kayıtlarından ne çıkacak?

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde telefon kayıtları çözüldü, halılardaki sır perdesi aralandı. Kayıtlarda; cinayet günü amca Salim Güran ile itirafçı Bahtiyar’ın 2 kez aynı noktada olduğu belirlendi öte yandan Narin Güran'ın evinden alınan halıların yıkanmadığı ortaya çıktı. Cinayete dair yeni gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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