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Narin davasında savcı “tutukluluğa devam” dedi! Askeri üs görüntüleri izlendi

Narin davasında savcı “tutukluluğa devam” dedi! Askeri üs görüntüleri izlendi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 16:17
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında Savcı, tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.  Müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. İzlenen askeri üs görüntülerinde iddia makamı görüntülerde herhangi bir şüphe görmedi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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