Narin davasında savcı “tutukluluğa devam” dedi! Askeri üs görüntüleri izlendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında Savcı, tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. İzlenen askeri üs görüntülerinde iddia makamı görüntülerde herhangi bir şüphe görmedi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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